تتويج الفائزين في مهرجان ماراثون الرياض 2026

محمد الجليحي (الرياض)

اختتم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، اليوم، فعاليات مهرجان ماراثون الرياض 2026 في نسخته الخامسة، الذي أُقيم في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2026؛ حيث توَّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد، الفائزين والفائزات في مختلِف السباقات عند خط النهاية، وسط أجواء احتفالية وتنظيم احترافي.

وجرى تتويج أصحاب المراكز الأولى في سباق النخبة لمسافة 42 كم -لفئتي الرجال والنساء- حيث حقق المركز الأول في فئة الرجال العداء الإثيوبي أبيبـاو مونيي بزمن قدره 2:09:31 وجاء في المركز الثاني العداء الإثيوبي أسيفا تيفيرا بزمن قدره 2:09:44، وحلَّ العداء الإثيوبي تولتشا تيفيرا ثالثاً، بزمن قدره 2:10:09.

كما تُوِّجت العداءة الإثيوبية كينا غيرما بالمركز الأول في فئة السيدات بزمن قدره 2:25:56، تلتها مواطنتها العداءة أبيراش ديميسي بزمن قدره 2:27:15 والعداءة الإثيوبية نيغيست مولونه في المركز الثالث بزمن قدره 2:29:21، بجانب تتويج الفائزين والفائزات في بقية السباقات ضمن مختلف الفئات.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، إن تتويج الفائزين يمثّل ثمرة للجهود التنظيمية والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير والمستوى التنافسي العالي، يعكسان المكانة المتنامية لمهرجان ماراثون الرياض كحدث رياضي ومجتمعي رائد، مؤكداً التزام الاتحاد بمواصلة تطوير التجربة في النسخ المقبلة.

وأضاف سموه:

“اختتمنا اليوم مهرجان ماراثون الرياض 2026، بمشاركة أكثر من 50 ألف عدّاء وعدّاءة، في نسخة تعكس مستوى الدعم والتطوّر الذي تشهده الرياضة المجتمعية في المملكة. هذا الحضور يؤكّد أن رياضة الجري باتت جزءاً من أسلوب حياة شريحة متنامية من المجتمع، ويعكس قدرة المهرجان على الوصول إلى مختلِف الفئات. ما تحقّق اليوم هو نتيجة عمل تراكمي سنواصل البناء عليه وتطويره في النسخ المقبلة”.

وشهد الماراثون مشاركة أكثر من 50 ألف مشارك ومشاركة، يمثّلون 134 جنسية من مختلِف دول العالم، في تجسيد واضح للطابع الدولي للحدث. وتنوّعت الفئات العمرية للمشاركين؛ حيث تراوحت أعمارهم بين أصغر مشارك يبلغ عاماً واحداً، إلى أكبر مشارك يبلغ 90 عاماً، من الذكور والإناث، في مختلف الفئات، إلى جانب مشاركة فاعلة لعدد من الرياضيين من ذوي الإعاقة، تأكيداً لنهجالشمولية الذي يتبناه الماراثون.

وعلى صعيد رياضيّي النخبة، شارك في الماراثون 59عدّاء وعدّاءة من المصنفين دولياً؛ مما يعزز من القيمة الفنية للسباق وأهميته على خارطة سباقات الطرق المعتمدة دولياً، إضافة إلى ما يمثله من فرصة تنافسية وتحضيرية للتصنيفات والبطولات الدولية المستقبلية.

وأكد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أن السباقات أُقيمت وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى (World Athletics)، كسباق نخبة للطرق، للنسخة الخامسة على التوالي، وبإشراف فني وتنظيمي متكامل؛ مما عزّز من مكانة ماراثون الرياض بوصفه الماراثون الرسمي الكامل في المملكة، وأحد أبرز سباقات الطرق المعتمدة على مستوى المنطقة.

وشهدت النسخة الحالية إطلاق مهرجان ماراثون الرياض للمرة الأولى، الذي امتدّ على مدار أربعة أيام، قدّم خلالها مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية المصاحبة، التي لاقت إقبالاً واسعاً من المشاركين والزوار؛ حيث نجح في استقطاب أكثر من 52 ألف زائرٍ بجانب مشاركة واسعة من الشركاء والجهات ذات العلاقة، التي أسهمت في تعزيز تجربة الحدث وتحويله إلى مهرجان مجتمعي متكامل، وسط تغطية إعلامية محلية ودولية واسعة.

وعلى هامش الحدث، وقّع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، اتفاقية تعاون مع مؤسسة ماراثون طوكيو (Tokyo Marathon Foundation) في خطوة تعكس حرص الطرفين على تعزيز أوجه التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تنظيم سباقات الماراثون، وتطوير التجارب المرتبطة برياضة الجري. وتهدف الاتفاقية إلى دعم تبنّي أفضل الممارسات التنظيمية، والارتقاء بجودة الفعاليات، وتعزيز المبادرات التي تسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، بما يخدم أهداف نشر ثقافة النشاط البدني وتشجيع أسلوب الحياة الصحي.

ويأتي مهرجان ماراثون الرياض 2026 كثمرة تعاون وتكامل بين الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وعدد من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص، في مقدمتهم وزارة الرياضة، وبالتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ حيث أسهم هذا التكامل في تقديم نسخة تعكس التطور المستمر في تنظيم الفعاليات الرياضية بالمملكة.

ويشكّل مهرجان ماراثون الرياض 2026 محطة مهمة في مسار تطوير الفعاليات الرياضية المجتمعية، والبناء على ما تحقق لتعزيز حضورها وتأثيرها في الأعوام المقبلة.