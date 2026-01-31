المنتدى السعودي للإعلام 2026 يبرم اتفاقية شراكة مع “Three Sixty” كشريك تنفيذي

البلاد (الرياض)
أبرم المنتدى السعودي للإعلام، اتفاقية شراكة مع شركة Three Sixty بصفتها شريكًا تنفيذيًا للمنتدى في نسخته الخامسة، التي تعقد في العاصمة الرياض في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026.
ويُعد المنتدى السعودي للإعلام منصة إعلامية رائدة تستقطب سنويًا صناع الإعلام وصناع القرار، ويهدف إلى استكشاف التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية على المستويين المحلي والإقليمي ويستضيف المنتدى نخبة من الشخصيات البارزة والقيادات في المجال الإعلامي لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع، وسبل مواكبته لعالم سريع التحول, وذلك تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”.
وتُعقد النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026، متضمنة أكثر من 150 جلسة حوارية، بمشاركة ما يزيد على 300 متحدث، مما يجعل المنتدى حدثًا محوريًا ضمن عام التحوّل الإعلامي، ويعكس هذا الحدث البارز المشهد الثقافي والتنموي الديناميكي في المملكة، الذي يتميز بازدهار الفعاليات المتخصصة وروح الانفتاح، التي ترحب بالأصوات العالمية، داعية إياهم للتفاعل والتعرف بشكل أعمق على الثقافة السعودية العريقة والراسخة.