المنتخب المصري يتوج بأمم أفريقيا لكرة اليد للمرة العاشرة

توج المنتخب المصري لكرة اليد، بلقب بطولة أفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، والرابعة على التوالي، بعد الفوز على نظيره التونسي بنتيجة 37-24، في المباراة النهائية من البطولة التي استضافتها رواندا في الفترة من 21-31 يناير الجاري، ليواصل «الفراعنة» سيطرتهم على ساحة كرة اليد الأفريقية
سيطر المنتخب المصري على مجريات المباراة، منذ الدقيقة الأولى، وسط انتهاء الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 17-10، ليستمر التفوق في الشوط الثاني من المواجهة، والسيطرة الكاملة على مجريات الأمور، وسط تراجع تونسي، بعدما قتل «الفراعنة» الآمال في عودتهم، ليفوز منتخب اليد بنتيجة ويتوج بكأس أفريقيا لكرة اليد، للمرة العاشرة في تاريخه
ونجح المنتخب المصري في التأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2027، والتي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير من العام المقبل، والذي تأهل لها 4 منتخبات أفريقية، بجانب «الفراعنة»، وهي: تونس، وكاب فيردي، والجزائر، وأنجولا
ونجح المنتخب المصري في معادلة الرقم القياسي للألقاب، الذي حققه المنتخب التونسي برصيد 10 ألقاب أيضا، بعد تتويج «الفراعنة» باللقب للمرة الأولى في عام 1991، بعد سيطرة جزائرية وتونسية على أول 8 ألقاب، ليفوز بعدها باللقب أعوام 1991، و1992، و2000، و2004، و2008، و2016، و2020، و2022، و2024، و2026
ووصل المنتخب المصري إلى 25 انتصارا متتاليا في كأس الأمم الأفريقية، منذ آخر خسارة مني بها أمام نظيره التونسي في نهائي البطولة ذاتها، وذلك بنتيجة 24 – 26، خلال المباراة التي أقيمت عام 2018، في الجابون
مشوار منتخب مصر في البطولة
حول المنتخب المصري، كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد إلى «سيرك»، يستعرض فيه اللاعبون؛ إذ بدأ مشواره في هذه النسخة بتصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على الجابون بنتيجة 33-16، ثم التغلب على أنجولا 41-28، قبل اكتساح أوغندا في ختام دور المجموعات بنتيجة 54-13، ليصعد للدور الرئيسي من البطولة.
وفي الدور الرئيسي من البطولة، فاز المنتخب المصري على نظيره الجزائري 42-28، ثم اكتسح نيجيريا بنتيجة 48-22، ليتصدر مجموعته بالدور الرئيسي، ليصعد لنصف النهائي، ويعبر كاب فيردي بسهولة، قبل حصد الفوز باللقب على حساب نظيره المنتخب التونسي
وحصد منتخب كاب فيردي لكرة اليد المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة (29 – 23)، في المباراة التي جمعت المنتخبين لتحديد المركزين الثالث والرابع
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م