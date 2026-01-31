السويسري يان كريستن يُتوّج بلقب طواف العُلا 2026

متابعة (محمد الجليحي)
تُوّج السويسري يان كريستن اليوم بلقب منافسات طواف العُلا 2026 في نسخته السادسة، الذي احتضنته محافظة العُلا التاريخية، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للدراجات، وبالتعاون مع منظمة ASO والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وبإشراف من وزارة الرياضة.
وجاء تتويج السويسري يان؛ درّاج فريق الإمارات إكس آر جي باللقب، بعد تصدّره الترتيب العام بزمنٍ إجمالي بلغ 17 ساعة و23 دقيقة و43 ثانية، فيما حلّ الكولومبي سيرجيو هيغيتا؛ درّاج فريق إكس دي إس أستانا ثانيًا بفارق 15 ثانية، وجاء الإسباني إيغور أرييتا؛ درّاج فريق الإمارات إكس آر جي ثالثًا بفارق 21 ثانية.
وعلى صعيد الترتيب العام للفرق المشاركة في النسخة السادسة من طواف العُلا، نجح فريق الإمارات إكس آر جي في حصد اللقب بزمنٍ إجمالي بلغ 52 ساعة و12 دقيقة و08 ثوانٍ، فيما حلّ فريق إكس دي إس أستانا في المركز الثاني بفارق 34 ثانية، وجاء فريق بيناريلو كيو 36.5 برو سايكلينغ في المرتبة الثالثة بفارق دقيقتين و6 ثوانٍ.
أما على صعيد القمصان، فحصد الإيطالي جوناثان ميلان، درّاج فريق ليدل-تريك، القميص الأحمر بصفته متصدر ترتيب النقاط، فيما تُوّج السويسري يان كريستن، درّاج فريق الإمارات إكس آر جي، بالقميص الأبيض كأفضل متسابقٍ تحت 25 عامًا، بينما ظفر الماليزي زي يي كي، درّاج فريق ترينغانو للدراجات، بالقميص البرتقالي كأكثر الدراجين نشاطًا في طواف العُلا 2026.
ويُعدّ طواف العُلا أحد أبرز سباقات الدراجات الاحترافية على الساحة الدولية؛ بوصفه أول نسخة تُقام بعد ترقية السباق رسميًا إلى سلسلة سباقات UCI ProSeries العالمية، إذ شارك في الحدث الحالي 17 فريقًا عالميًّا، يضم كلٌّ منها 7 دراجين، بإجمالي 119 دراجًا من أبرز فرق ودراجي العالم.
وتعكس إقامته في محافظة العُلا ما تتميز به من تنوّع طبيعي وتاريخي فريد، وتضاريس استثنائية، ما يمنح المتسابقين تجربة رياضية عالمية.
تأتي هذه الاستضافة ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تشرف عليها وزارة الرياضة، نحو ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية لاستضافة أكبر الأحداث القارية والدولية، وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030.