“الجهني والأرينبي” بطلا كأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين في سباق الهجانة

هاني البشر (الرياض)
توج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن حمد البلوي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن ابتسام بنت عبدالعزيز الوهيبي، الأبطال الفائزين في سباقات الهجانة للراكب البشري ضمن مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، إذ نجح الهجان السعودي سليمان معوض الجهني في استعادة كأس المهرجان، مسجلًا اسمه في لائحة الشرف بلقب ثاني في تاريخ البطولة.
وتمكن الهجان زياد عوده الأرينبي من تدوين اسمه في قائمة الأبطال قبل يوم من ختام المهرجان، بعد أن حقق مع المطية “شريان” لقب الشوط الأول وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين لفئة (زمول وثنايا قعدان) بزمن بلغ 8:50.618 دقيقة، وتوج سليمان معوض الجهني مع المطية “روما” بلقب الشوط الثاني لفئة (حيل وثنايا بكار) بتوقيت 8:37.968 دقيقة، بعد أن سبق له التتويج في النسخة الأولى من المهرجان.
وتوج الهجان السعودي سالم علي القحطاني مع المطية “الجوكر” بلقب الشوط الثالث لفئة (زمول وثنايا قعدان) بزمن 8:39.056 دقيقة، وشهدت منافسات السيدات تتويج الهجانة الإماراتية فاطمة العامري مع المطية “الوثبة” بلقب الشوط الرابع وكأس المهرجان للسيدات بزمن 3:10.922 دقيقة، إلى جانب فوز الهجانة جوزاء عواد الرشيدي مع المطية “مبشره” بلقب الشوط الخامس بزمن 3:16.250 دقيقة.
وحددت اللجنة المنظمة ثلاثة أشواط للرجال لمسافة 5 كيلومترات لكل شوط، إلى جانب شوطين للسيدات لمسافة 2 كيلومتر لكل شوط، إذ بلغ مجموع الجوائز المالية لسباقات الرجال 564 ألف ريال، ولسباقات السيدات 376 ألف ريال، بمشاركة هجانة من السعودية واليمن والإمارات وعُمان والأردن والبحرين والدنمارك.