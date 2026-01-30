يزيد الراجحي يتصدر المرحلة الأولى من رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026.. والعطية ثانيًا

البلاد (حائل)
انطلقت اليوم منافسات المرحلة الأولى من رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، الذي يُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، وإمارة منطقة حائل، وهيئة تطوير المنطقة، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.
وشهدت محافظة بقعاء انطلاق المرحلة الأولى من الرالي، التي بلغ طولها الإجمالي 414 كيلومترًا، منها 242 كيلومترًا للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، إذ تمكن المتسابق السعودي يزيد الراجحي من تصدر فئة السيارات بعد إنهائه المرحلة بزمن ساعتين و32 دقيقة و11 ثانية، متقدمًا على القطري ناصر العطية بفارق دقيقتين و24 ثانية، فيما حلت دانية عقيل في المركز الثالث بفارق 10 دقائق و23 ثانية عن المتصدر.
وفي فئة الدراجات النارية انتزع الدرّاج البريطاني أليكس ماكينس المركز الأول بعد إنهائه المرحلة بزمن ساعتين و57 دقيقة و3 ثوانٍ و8 أجزاء من الثانية، تلاه الإماراتي سلطان البلوشي في المركز الثاني بفارق 18 دقيقة و15 ثانية، فيما جاء الإماراتي محمد البلوشي ثالثًا بفارق 20 دقيقة و11 ثانية.
وعلى صعيد البطولة المحلية ضمن بطولة السعودية تويوتا للباها تمكن فارس الشمري من تحقيق المركز الأول بزمن 3 ساعات و19 دقيقة وثانية واحدة، تلاه متعب القنون في المركز الثاني بفارق 5 دقائق و28 ثانية، فيما جاء مطير الشمري في المركز الثالث بفارق 8 دقائق و15 ثانية عن المتصدر.
وتتواصل يوم غد منافسات المرحلة الثانية والأخيرة من رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، التي تنطلق من محافظة بقعاء لمسافة إجمالية تبلغ 323 كيلومترًا، منها 151 كيلومترًا للمرحلة الخاصة، يعقبها المؤتمر الصحفي الختامي وحفل تتويج الفائزين.