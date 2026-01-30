السياسة

مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يشارك في جلسة مجلس الأمن برعاية جمهورية الصومال الفيدرالية

واس (نيويورك)
ألقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، كلمة المملكة أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة برعاية جمهورية الصومال الفيدرالية بعنوان: “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.
وأوضح السفير الواصل أن المملكة وقّعت مؤخرًا وثيقة الانضمام إلى “مجلس السلام” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترمب، دعمًا لجهوده بوصفه هيئة انتقالية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (2803).
وجدد تأكيد المملكة مطالبتها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله وبنوده، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.
وأكد السفير الواصل رفض المملكة للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وأدان استهداف مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإعاقة تشغيلها.
وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع التهجير، ورفض أي محاولات لتقسيم غزة أو المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غز
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

