مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ترصد 45 مليون دولار لكأس المنتخبات 2026 في الرياض

البلاد (الرياض)
أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، المنظمة لبطولتي كأس العالم وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، مواعيد ونظام جوائز النسخة الأولى من كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، التي تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر 2026.
وأوضحت أنها ستخصص استثمارًا إجماليًا بقيمة 45 مليون دولار لدعم المنتخبات الوطنية واللاعبين والأندية، بواقع 20 مليون دولار جوائز مالية مباشرة للاعبين والمدربين، و5 ملايين دولار دعمًا للأندية مقابل إتاحة لاعبيها، إضافة إلى 20 مليون دولار ضمن صندوق تطوير كأس المنتخبات لدعم البرامج الوطنية وتغطية تكاليف المشاركة وتعزيز نمو القطاع.
وأكدت المؤسسة أن البطولة ستقام كل عامين بنظام المداورة بين مدن عالمية مختلفة، دعمًا للتخطيط طويل المدى، فيما تم تأكيد مشاركة ألعاب Mobile Legends: Bang Bang وTrackmania وDota 2، على أن يُعلن لاحقًا عن بقية الألعاب المشاركة.
من جهته أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رالف رايشرت إلى أن البطولات القائمة على المنتخبات الوطنية تمثل بُعدًا جديدًا في عالم الرياضات الإلكترونية، يعزز التنافسية ويرسخ الهوية الوطنية، مبينًا أن نموذج الجوائز صُمم لضمان العدالة والاستدامة ودعم النمو طويل الأمد للاعبين والأندية والبرامج الوطنية.
وتهدف البطولة إلى ترسيخ مفهوم المنافسات القائمة على المنتخبات الوطنية، واستكمال منظومة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المعتمدة على الأندية، مع اعتماد نموذج موحد وشفاف لتوزيع الجوائز يضمن خوض كل منتخب ثلاث مباريات على الأقل قبل مرحلة الإقصاء.
وبحسب النظام المعتمد، يحصل لاعبو المركز الأول على 50 ألف دولار لكل لاعب، و30 ألف دولار للمركز الثاني، و15 ألف دولار للمركز الثالث، مع احتساب الجوائز في الألعاب الجماعية وفق عدد أفراد التشكيلة ومساواة المدربين باللاعبين في المكافآت.