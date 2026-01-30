 فهد بن جلوي توج الملاك الفائزين في اليوم الثامن.. و”حصري” تخطف كأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين

هاني البشر (الرياض)

توج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، المُلَّاك الفائزين بكؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، وذلك في ختام منافسات “الثنايا”.

وظفرت المطية “الوسمية” لهجن الرئاسة الإماراتية بلقب الشوط الأول، وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (بكار ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 12:17.476دقيقة، المطية “مليح” لهجن الرئاسة الإماراتية بلقب الشوط الثاني، وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (قعدان ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 12:33.614دقيقة، والمطية “السولعيه” لمالكها الإماراتي مانع علي الشامسي بلقب الشوط الثالث وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (بكار ـ عام) بتوقيت بلغ 12:31.025 دقيقة.

وأقيم في اليوم الخامس والسادس من المهرجان، 32 شوطاً لفئة “الثنايا”، قطعت فيه المطايا مسافة 256 كم، مسافة كل شوط 8 كم، بإجمالي جوائز للفئة بلغ 16.18 مليون ريال، ومبلغ 5.5 مليون ريال للأشواط الـ 4 الأخيرة على كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من اللجنة المنظمة.

وخطفت المطية “حصري” لمالكها السعودي بطحان بن مسعود المري، كأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين في فئة الثنايا (قعدان ـ عام)، بعد فوزها بلقب الشوط الرابع في اليوم الثامن من المهرجان بتوقيت بلغ 12:45.104 دقيقة.

ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لتطويره وفق رؤية طموحة تحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، كما يعد المهرجان وجهةً رئيسية لمُلَّاك وعشاق الهجن، وحاضناً للموروث الأصيل، بما ينعكس بمردود إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.