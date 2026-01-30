سمو وزير الدفاع يلتقي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، و مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
