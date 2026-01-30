انطلاق منافسات الهجانات ضمن مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026

تنطلق غدًا السبت منافسات الهجانات ضمن فعاليات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، المقام على أرض ميدان الجنادرية لسباقات الهجن بالرياض، في حدث يعكس حضور المرأة في سباقات الهجن، ويجسّد عمق الموروث الثقافي السعودي الممتد عبر الأجيال.
وتشهد المنافسات مشاركة هجانات من سبع دول، ضمن سباقات استثنائية تأتي استكمالًا لسلسلة السباقات والكؤوس التي شهدها المهرجان خلال الأسبوع الماضي، إذ تسجّل مملكة الدنمارك حضورها الأول في هذه النسخة.
وتتصدر المملكة قائمة المشاركات بالحصة الأكبر، بواقع (19) هجّانة، مرشحات بقوة للمنافسة على منصات التتويج، في مشهد يعكس الجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي للهجن في دعم الموروث الشعبي، ونشر ثقافة الهجن من خلال منظومة متكاملة تشمل ميادين متخصصة، وبرامج تدريبية، ومعسكرات احترافية مجهزة وفق أعلى المعايير.
وتحظى منافسات الهجانات باهتمام واسع من المهتمين بالشأن الثقافي ورياضة سباقات الهجن، إذ تمثل هذه السباقات لوحة تجمع بين روح التراث وشغف المنافسة، في إطار يعكس مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الرياضات التراثية وصون الموروث الوطني.
