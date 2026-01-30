في روشن.. النصر يتغلب على الخلود بثلاثية

البلاد (جدة)
نجح فريق النصر في تحقيق فوز مهم على مضيفه فريق الخلود، بثلاثية في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن.
سجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 48، مستغلا تمريرة من مواطنه جواو كانسيلو.
وأضاف محمد سيماكان الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 53، بعد عرضية رائعة حولها المدافع الفرنسي برأسه لداخل المرمى.وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه هتان باهبري لاعب الخلود في الدقيقة 72، بعد العودة لتقنية الفيديو.واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق النصر في الدقيقة 85، ليسجلها اللاعب كينجسلي كومان معلنا عن الهدف الثالث لفريقه.
بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخلود عند 15 نقطة بالمركز الرابع عشر.
كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 47#الخلود 0 × 1 #النصرpic.twitter.com/5ntkvpZMKk#صحيفة_البلاد | #نادي_الخلود | #نادي_النصر | #الخلود_النصر@AlNassrFC | @AlKholoodClub | @mosgovsa | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 30, 2026
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#سيماكان يضيف الهدف الثاني للنصراني الدقيقة 53#الخلود 0 × 2 #النصرpic.twitter.com/l7PrdsgcTz#صحيفة_البلاد | #نادي_الخلود | #نادي_النصر | #الخلود_النصر@AlNassrFC | @AlKholoodClub | @mosgovsa | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 30, 2026
كومان يضيف الهدف الثالث للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 87#الخلود 0 × 3 #النصرpic.twitter.com/CjRNhezQmI#صحيفة_البلاد | #نادي_الخلود | #نادي_النصر | #الخلود_النصر@AlNassrFC | @AlKholoodClub | @mosgovsa | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 30, 2026