في روشن.. النصر يتغلب على الخلود بثلاثية
الرياضة

صحيفة البلاد      12 / شعبان / 1447 هـ      30 يناير 2026

البلاد (جدة)

نجح فريق النصر في تحقيق فوز  مهم على مضيفه فريق الخلود، بثلاثية في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن.

سجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 48، مستغلا تمريرة من مواطنه جواو كانسيلو.

وأضاف محمد سيماكان الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 53، بعد عرضية رائعة حولها المدافع الفرنسي برأسه لداخل المرمى.وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه هتان باهبري لاعب الخلود في الدقيقة 72، بعد العودة لتقنية الفيديو.واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق النصر في الدقيقة 85، ليسجلها اللاعب كينجسلي كومان معلنا عن الهدف الثالث لفريقه.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخلود عند 15 نقطة بالمركز الرابع عشر.

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

