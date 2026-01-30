اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم تدعم الاستعدادات لإستضافة مباراة لإحياء الأمل 2026

مباراة خيرية تجمع أساطير الكرة وصنّاع المحتوى على استاد أحمد بن علي

بدر النهدي (جدة)

تدعم اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم مباراة لإحياء الأمل 2026، المقرر إقامتها على استاد أحمد بن علي والتي تنظمها”كيو لايف”، المنصة الثقافية التابعة لمكتب الإعلام الدولي لدولة قطر، بالتعاونمع مؤسسة “التعليم فوق الجميع”. وتجمع هذه المباراة الخيرية الاستثنائية عدد من أساطير كرة القدم العالمية وأبرز صناع المحتوى بهدف جمع التبرعات لدعم الأطفال والشباب المحرومين من التعليم ومنحهم فرصة حقيقية نحو مستقبل أفضل في عدد من دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وتشرف اللجنة المحلية المنظمة على التنفيذ الشامل للفعالية عبر عدد من المجالات التشغيلية، بما في ذلك إدارة التذاكر، وإدارة المنشآت، وخدمات النقلوالمواصلات، والعمليات الإعلامية، وتجربة الجماهير. ومؤخرًا، نجحت اللجنة في تنظيم موسم كروي تاريخي شمل كأس العرب FIFA قطر 2025™️، وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025 بنظامه الجديد الذي ضم 48 منتخباً للمرة الأولى، إضافة إلى كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™️.

ويواصل استاد أحمد بن علي، أحد استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™️، تعزيز مكانته كوجهة رائدة للفعاليات الكبرى، بعد استضافته مؤخرًا مباريات ضمن بطولتي كأس القارات FIFA قطر 2025™️ وكأس العرب FIFA قطر 2025.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة 2026 مشاركة مجموعة من أساطير كرة القدم، من بينهم تييري هنري، وإيدين هازارد، ومارسيلو، وجيرارد بيكيه، وأندريس إنييستا، ودافيد سيلفا، وأندريا بيرلو، وأليساندرو ديل بييرو، إلى جانب عدد من أبرز صنّاع المحتوى العالميين، مثل Chunkz، وأبو فلة، وMrBeast، وKSI.

كما سيتضمن الحدث عرضًا فنيًا قبل انطلاق المباراة يحييه الثنائي الحائز على جائزة غرامي “The Chainsmokers”، إضافة إلى عرض ما بين الشوطين يقدّمه نجوم البوب العالميون “Jonas Brothers”.

ومن المقرر أن تواصل قطر استضافة كبرى الفعاليات الكروية، عقب الإعلان مؤخرًا عن إقامة مهرجان قطر لكرة القدم خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس، بمشاركة ست منتخبات دولية، من بينها الأرجنتين وإسبانيا، اللتان ستلتقيان في مباراة “كأس الفيناليسيما” يوم 27 مارس على استاد لوسيل الأيقوني.

