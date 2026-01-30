متابعات

القوات البحرية ونظيرتها العُمانية تنفذان رماية بالصواريخ ضمن تمرين “رياح السلام 2026”

صحيفة البلاد      30 يناير 2026

 

واس (مسقط)
نفذت القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السلطانية العُمانية، رماية بالصواريخ والذخائر الحية ضمن التمرين البحري الثنائي “رياح السلام 2026” الذي تنفذ مناورته في سلطنة عُمان الشقيقة، بحضور رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، وقائد البحرية السلطانية العمانية اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي.
وشهد التمرين تنفيذ عدد من السيناريوهات العملياتية المتطورة التي تحاكي أنماط العمليات البحرية الحديثة، وحماية خطوط المواصلات البحرية وتعزيز الأمن البحري، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة، بمشاركة (10) سفن قتالية، وطائرات عامودية، وفصيلين من وحدات الأمن البحرية الخا
