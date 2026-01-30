الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين يمنح اللاعبين مقاعد لكأس العالم

البلاد (جدة)
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن عودة الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين eSPL 2026 الدوري المؤهل لبطولة كأس العالم FC Pro World Championship حيث تتنافس أندية دوري روشن السعودي على لقب البطولة، فيما يتنافس اللاعبون المشاركون على المقعدين المؤهلين مباشرة إلى بطولة كأس العالم، إلى جانب جوائز مالية تبلغ مليون ريال سعودي.
وتستهدف البطولة المقدمة من جميل لرياضة المحركات لمستهدفات استراتيجية تحول الرابطة، وتحديدًا ضمن مسار توسيع الانتشار، وزيادة الإيرادات، وتعزيز الأثر الاقتصادي والمجتمعي، من خلال إطلاق مشاريع نوعية تستهدف فئات جديدة من الجماهير، وتخلق تجربة جماهيرية تتجاوز حدود الـ90 دقيقة.