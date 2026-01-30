الرئيسية
التعاون يعبر الأخدود في روشن
الرياضة

التعاون يعبر الأخدود في روشن

12 / شعبان / 1447 هـ      30 يناير 2026

البلاد (جدة)

حقق فريق التعاون فوزًا مهمًا بهدف نظيف على نظيره الأخدود في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب “الوولفز بارك”، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر دوري روشن.

سجل هدف التعاون والمباراة الوحيد محمد حمد القحطاني في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وحصل الأخدود على ركلة جزاء في الشوط الأول، نفذها المهاجم خالد ​ناري لكن مايلسون حارس مرمى التعاون، الذي حصل ⁠على جائزة أفضل لاعب في المباراة، تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 20.

واستغل القحطاني تمريرة عرضية أخطأ دفاع الأخدود في التعامل معها، ليخطف الكرة ويضعها في الشباك، محرزًا هدف المباراة ‌الوحيد في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد التعاون إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 9 نقاط في المركز السابع عشر بجدول ترتيب دوري روشن.





