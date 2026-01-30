الإيطالي ماتيو مالوتشيلي يفرض سيطرته على أطول مراحل طواف العُلا 2026

متابعة (محمد الجليحي)

تواصلت اليوم الجمعة منافسات سباق طواف العُلا 2026 في نسخته السادسة، بإقامة المرحلة الرابعة، التي انطلقت من المنتزه الشتوي، وصولًا إلى صخور الصجيليات، لمسافة بلغت 184 كيلومترًا، في الحدث الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات، بالتعاون مع منظمة ASO، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشراف من وزارة الرياضة.

وتعد هذه المرحلة هي الأطول بين مراحل نسخة هذا العام من الطواف كافة، مما وضع تحديًا كبيرًا على التحمّل البدني والتكتيكي للدراجين، وسط التضاريس الصحراوية والتاريخية الفريدة في العُلا، وفي ظل تغيرات الرياح التي ميّزت هذه المرحلة.

وعلى صعيد النتائج، فقد تمكّن الإيطالي ماتيو مالوتشيلي من فريق إكس دي إس أستانا، من حصد المرتبة الأولى في مرحلة اليوم، تلاه الإيطالي جوناثان ميلان من فريق ليدل-تريك في المرتبة الثانية، فيما أكمل الهولندي فريتس بيستربوس من فريق تيم بيكنيك بوست إن إل، بحلوله ثالثًا.

وفي الترتيب العام للطواف بنهاية منافسات اليوم، تصدر السويسري يانيس فوازارد من فريق تيودور برو سايكلينغ الترتيب بين المتسابقين كافة، بزمن قدرة 13 ساعة 47 دقيقة 15 ثانية، يليه البرتغالي أفونسو يولاليو من فريق بحرين فيكتوريَس، وبزمن قدره 13 ساعة 47 دقيقة 19 ثانية في المرتبة الثانية، وجاء الكولومبي سيرجيو هيغيتا من فريق إكس دي إس أستانا في المركز الثالث، مسجلًا زمنًا قدره 13 ساعة 47 دقيقة 21 ثانية.

وتتجه الأنظار غدًا السبت إلى المرحلة الخامسة والختامية، والتي ستنطلق من البلدة القديمة بمحافظة العُلا، وصولًا إلى مطل حرّة عويرض، لمسافة تمتد إلى 164 كيلومترًا، في مرحلة مرتقبة، تشهد حسم الترتيب العام، وتتويج بطل النسخة السادسة من الطواف.