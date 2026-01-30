الرياضة

الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026

صحيفة البلادaccess_time12 / شعبان / 1447 هـ      30 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (حائل)
زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، مقر الفعاليات المصاحبة للرالي، وكان في استقبال سموه لدى وصوله الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عمر بن عبدالله العبدالجبار.
وتجول سموه في مقر الفعاليات, واطلع على ما تحتويه من عروض وفعاليات ترفيهية وأجنحة الجهات المشاركة، منوهًا سموه بدعم القيادة الرشيدة -حفظهما الله- لاستضافة جميع الأحداث والمناسبات العالمية, إذ باتت المملكة وجهة للكثير من الفعاليات نظرًا للنجاحات التي تحققت على مدى السنوات الماضية، مؤكدًا سموه على تميز أبناء منطقة حائل في استضافة وتنظيم أكبر الأحداث والمناسبات بالمنطقة في العديد من المجالات.
يذكر أن رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 يشهد هذا العام العديد من الفعاليات والعروض التي تقام لأول مرة بمشاركة العديد من القطاعات الأمنية والحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي لمنح الزائرين من داخل وخارج المملكة فرصة الاستمتاع بتجربة مميزة وقضاء أوقات ممتعة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *