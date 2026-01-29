الرياضة

وزارة الرياضة تحقق ثلاث جوائز عالمية في clio sports المقدمة من جوائز the clios الأمريكية

صحيفة البلادaccess_time11 / شعبان / 1447 هـ      29 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
حققت وزارة الرياضة ثلاث جوائز عالمية ضمن Clio Sports (كليو سبورتس) 2025 المقدمة من جوائز The Clios (كليو) في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن الجوائز المتخصصة في التسويق والإعلام الرياضي.
ونال فيلم “سباق المستقبل” الجائزة الفضية في فئة “تصميم الصوت” ضمن مسار “صناعة الفيلم”، فيما حصد فيلم “سباق الغروب” الجائزة البرونزية في فئة “أفضل فيلم سينمائي”، كما نال فيلم “عام الإبل” الجائزة البرونزية بفئة “أفضل فيلم سينمائي”.
ويأتي التتويج ضمن جهود الوزارة في تطوير المحتوى الإعلامي والتسويقي المرتبط بالقطاع الرياضي، وتوثيق القصص والفعاليات بأساليب إنتاج مختلفة.
يُذكر أن Clio Sports تُعد إحدى أهم الجوائز العالمية المتخصصة في تكريم الإبداع في مجالات التسويق والإعلام الرياضي، وتندرج ضمن منظومة Clio .Awar
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

