مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»

البلاد (الرياض)

تواصل المملكة بقيادتها الرشيدة ، حفظها الله، تعزيز رصيدها المتعاظم من الإنجازات والمكتسبات التنموية والاقتصادية الموثقة بحقائق الواقع وحصاد رؤيتها الطموحة 2030 ومابعدها ، لترسيخ مكانتها المتقدمة وتنافسيتها على خارطة التطور العالمي بالمزيد من الازدهار للوطن ورخاء أبنائه.

وبلغة الأرقام ، حققت المملكة الإنجازات النوعية التالية:

• حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا في الربع الثالث من عام 2025م بمقدار 4.8% مدفوعاً باستمرار نمو الأنشطة غير النفطية وتعافي الأنشطة النفطية.

•استمر نمو الصادرات غير النفطية بدعم من إعادة التصدير بنسبة 20.7% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

•سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.4% خلال نوفمبر

•استقر معدل التضخم عند 1.9% خلال نفس الفترة في ظل انخفاض مساهمة قسم السكن وتوابعه.

ويأتي إنهاء برنامج التخصيص بعد أن استكمل تنفيذ أعماله ومبادراته التي وضعت له عند إطلاقه في عام 2018م، ونجح في تحقيق الغاية الأساسية من إنشائه، حيث تم إرساء الأسس لمنظومة التخصيص من خلال وضع الأنظمة والتشريعات وتطوير الخطط القطاعية للتخصيص للقطاعات المستهدفة تعزيزا لدور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

ومن أبرز إنجازات البرنامج :

– تأسيس المركز الوطني للتخصيص، واعتماد نظام التخصيص وإعداد الأطر والأدوات النظامية له، والذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 800 مليار ريال، وتوقيع ما يقارب 90 عقدًا تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص.

– حققت منظومة التخصيص العديد من الإنجازات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، من بينها وضع الأسس لخلق بيئة تشريعية جاذبة للمستثمرين تمتاز بالشفافية وتضمن العدالة من خلال الأنظمة والتشريعات للقطاع.