مانشستر سيتي يتأهل لثمن نهائي الأبطال بثنائية غلطة سراي

البلاد (جدة)

حسم مانشستر سيتي الإنجليزي تأهله المباشر إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه غلطة سراي التركي بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات مرحلة الدوري.

سجل إرلينج هالاند، وريان شرقي هدفي اللقاء خلال الشوط الأول، ليؤمن فريق المدرب بيب جوارديولا عبوره إلى الدور التالي دون الحاجة لخوض الملحق، مكتفيًا باحتلال المركز الثامن في الترتيب العام، وهو ما يمنحه أفضلية مهمة في ظل ازدحام جدول المباريات.

ورغم إهداره فرصة مبكرة بضربة رأس مرت بجوار القائم، نجح المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 11، مستفيدًا من تمريرة بينية متقنة أرسلها البلجيكي جيريمي دوكو اخترقت دفاع الفريق التركي، ليواجه الحارس أوجوران تشاكر ويسدد الكرة من فوقه بنجاح.

وواصل دوكو تألقه بعدما صنع الهدف الثاني، حين راوغ اثنين من مدافعي غلطة سراي قبل أن يمرر الكرة إلى الفرنسي ريان شرقي، الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت الشباك عند الدقيقة 29، مؤكدًا تفوق بطل إنجلترا وحسمه المباراة مبكرًا.

وبهذا الانتصار، يتجنب مانشستر سيتي خوض مباريات إضافية في الملحق الأوروبي، ليحصل على فترة راحة نسبية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، في خطوة تعزز طموح الفريق في مواصلة الدفاع عن لقبه القاري.