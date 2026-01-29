في روشن.. الفتح يقتنص تعادلًا قاتلًا من الاتحاد

البلاد (جدة)

اقتنص فريق الفتح تعادلًا مثيرًا من مضيفه الاتحاد بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب الفتح، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن.

شهدت بداية المباراة محاولات هجومية متبادلة من الفريقين، حيث أطلق محمدو دومبيا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11 لكنها علت المرمى.

ورد الفتح سريعًا في الدقيقة 16 عن طريق مراد باتنا، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس بريدراج رايكوفيتش تصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة 25، نجح الاتحاد في افتتاح التسجيل عن طريق صالح الشهري، بعدما سدد محمدو دومبيا كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لترتد أمام الشهري، الذي تابعها بتسديدة قوية من مسافة قريبة إلى منتصف المرمى.

واصل الاتحاد ضغطه، وكاد صالح الشهري أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الشوط الثاني، نجح الاتحاد في فرض سيطرته في أول 15 دقيقة وأضاع العديد من الفرص من أجل تعزيز النتيجة مما أثار غضب مدربه كونسيساو في المنطقة الفنية الذي أراد حسم اللقاء مبكرًا.

وفي الدقيقة 70، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفتح بداعي وجود لمسة يد على لاعب الاتحاد دانييلو بيريرا، وتصدى للركلة مراد باتنا الذي سدد على يسار رايكوفيتش ليسجل الفتح هدف التعادل في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 83، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الاتحاد بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعى وجود لمسة يد على مدافع الفتح، وبالفعل نجح صالح الشهري في تسجيل الركلة وعاد الاتحاد للتقدم في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 90، تعرض مدرب الفتح جوميز للطرد بسبب الاعتراض على الحكم في أكثر من لقطة معتبرًا أنها قرارات عكسية ضد فريقه.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة في ظل رغبة الفتح في إدارك التعادل، وفي الدقيقة 90+9، نجح ماتياس فارغاس في تسجيل هدف التعادل بشكل رائع ليشعل حماس كل من في الملعب.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى 22 نقطة في المركز التاسع.