غدًا.. انطلاق المرحلة الأولى من رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026

البلاد (حائل)

تنطلق غداً “الجمعة” في بقعاء، المرحلة الرئيسية الأولى لرالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، بمسافة إجمالية 414 كم، من بينها 242 كم للمرحلة الخاصة؛ وذلك بمشاركة 93 متسابقا بمختلف الفئات.

وأنهى اليوم الخميس المتسابقون المرحلة الاستعراضية في مشار بمسافة 35 كم؛ منها 6 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وحددت الجولة الاستعراضية ترتيب المنطلقين في المرحلة الرئيسية غداً، ففي الفئة الدولية – مركبات، سيكون يزيد الراجحي أول المنطلقين برفقة ملاحه تيمو جوتشالك، ثم سعود فارياوا مع ملاحه فرانكوس كازليت، فيما سينطلق ثالثًا ناصر العطية بمشاركة ملاحه ماكس ديلفينو.

وتصدّر قائمة المرحلة الاستعراضية في فئة المركبات المحلية فارس الشمري مع ملاحه سعود التميمي، وسيكون أول المنطلقين، فيما سينطلق ثانياً أحمد الشمري برفقة الملاح خالد البكر، ثم ماجد الشمري مع ملاحه عبدالعزيز الشمري، وفي فئة الدراجات النارية، سينطلق أليكس ميكنيز أولاً، يليه هيثم التويجري، ثم عبدالله أبو عيشة.

ويضم رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 5 بطولات، هي: كأس العالم باها (FIA)، وكأس الشرق الأوسط باها (FIA)، وكأس العالم باها (FIM)، وكأس آسيا باها (FIM)، إضافة إلى الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للباها.

يذكر أن رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 يعد أحد أبرز أحداث رياضة المحركات في المملكة، لما يتمتع به من تاريخ عريق ومكانة راسخة على خارطة بطولات الباها العالمية، ويُقام بتنظيم من هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبإشراف وزارة الرياضة، وإمارة منطقة حائل، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.