عروض فنية مميزة في “سنيكر كون السعودية 2026”

سجلت فعالية “سنيكر كون السعودية 2026″، التي استضافها موسم الرياض في منطقة كول أرينا بوليفارد سيتي، حضورًا لافتًا للفنون البصرية، حيث جرى تقديم عروض الرسم التجريدي والجداريات الفنية.
وشملت الفعالية مساحات مخصصة للرسم الحي على الجداريات، وكذلك تنفيذ أعمال فنية مباشرة على القمصان والأحذية الرياضية، في تجربة تفاعلية أتاحت للزوار الاطلاع على مراحل الإنتاج الفني، والتعرّف على أساليب التعبير البصري الحديثة التي تمزج بين الفن والموضة.
وساهمت هذه الأنشطة الفنية في إثراء الجانب الترفيهي للفعالية، وتعزيز التفاعل مع الجمهور عبر تقديم أعمال إبداعية مستوحاة من ثقافة السنيكرز والفنون الحضرية المعاصرة.
وجاء هذا الحضور الفني ضمن مستهدفات موسم الرياض الهادفة إلى دعم الفنون المعاصرة، وتمكين المواهب الإبداعية وتقديم تجارب ثقافية وترفيهية متنوعة تسهم في تنمية المشهد الفني.
