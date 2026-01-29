الرئيسية
عبد العزيز بن خالد بن سلمان يُلقي كلمة المبدعين بحفل معرض “إبداع 2026”
عبد العزيز بن خالد بن سلمان يُلقي كلمة المبدعين بحفل معرض “إبداع 2026”

صحيفة البلاد      29 يناير 2026

البلاد (الرياض)

ألقى الأمير عبد العزيز بن خالد بن سلمان، كلمة الطلاب المبدعين خلال الحفل الختامي لمعرض “إبداع 2026″، والتي أكد فيها بذل الغالي والرخيص من أجل الوطن الحبيب ومواصلة رفع رايته بالعلم والمعرفة في جميع أرجاء العالم.

وقال الأمير عبد العزيز:” نلتقي اليوم وكلنا شغف وطموح بعد رحلة منافسة استمرت نحو عام كامل بين المعامل والبحوث وجلسات التحكيم وانتظار النتائج، رحلة حفزها الأمل وقادها الطموح، الأمل بالتميز والطموح برفع راية الوطن وتمثيله عالميًا”.

وأضاف:” 357 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق الوطن تسابقوا للتسجيل في المسابقة هذا العام، وتشاركوا نفس الحلم وتزودوا بالمعرفة لخوض التجربة، وتنافسوا بروح جميلة، واليوم نلتقي لقطف الثمار والاستعداد لحمل راية الوطن نحو العالمية”.

وتابع:” وطن عظيم وقيادة حكيمة وضعت لكل غاية وسيلةً ولتحقيق كل هدف طريقًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبخطط ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان”، مقدماً التهنئة للوطن على هذا الإنجاز، وزملائه على الروح التنافسية والجميع اليوم فائزون بالوصول لهذه المرحلة.

