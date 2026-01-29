سمو وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية النمسا

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة خارجية جمهورية النمسا الاتحادية بياته ماينل رايزنجر.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الاتحادية الدكتور عبدالله بن خالد طوله، ومدير عام الإدارة الأوروبية السفير عبدالرحمن الأحمد
