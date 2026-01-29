جائزة السعودية الكبرى تتوج بجائزة “أفضل حدث استعراضي في الفورمولا 1” لعام 2025

البلاد (جدة)
تُوّجت جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 بلقب “أفضل حدث استعراضي في الفورمولا 1” ضمن جوائز مروّجي الفورمولا 1 لعام 2025، التي أُقيمت أمس في العاصمة البريطانية لندن.
وتُمنح هذه الجائزة للجهة التي قدّمت التجربة الترفيهية الأبرز والأكثر تميزًا المصاحبة لسباقات الفورمولا 1، من خلال العروض الترفيهية، وتجارب الجماهير التفاعلية، بما يعزّز تجربة عطلة نهاية أسبوع السباق إلى جانب الحماس والتشويق داخل الحلبة.
وتُقام جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، التي أصبحت خلال فترة وجيزة واحدة من أبرز السباقات الليلية في روزنامة الفورمولا 1، لما تجمعه من سباقات عالية السرعة، وبرنامج شامل ومتكامل لتجربة الجماهير، والعروض الترفيهية الحية.
ومنذ انطلاقتها الأولى في ديسمبر 2021م، اكتسبت الجائزة شهرة واسعة بفضل فعالياتها المصاحبة خارج الحلبة إلى جانب المنافسات الرياضية داخلها، إذ شهدت النسخ السابقة مشاركة نخبة من نجوم الغناء العالميين، من بينهم جاستن بيبر، وكريس براون، وترافيس سكوت، وفرقة “سويدش هاوس مافيا”، وأليشيا كيز، وجينيفر لوبيز، وأشر، الذين قدموا عروضهم على المسرح الرئيس في حلبة كورنيش جدة عقب ختام السباقات، ومن المنتظر أن يشهد سباق عام 2026 برنامجًا ترفيهيًا عالمي المستوى، بما يعزّز مكانة جدة وجهةً رائدةً للرياضة والترفيه.
وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادته بهذا التتويج، قائلًا: “تمثل هذه الجائزة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والتعاون والرؤية المشتركة من جميع القائمين على جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، بدءًا من فرق العمل على الأرض وصولًا إلى الجماهير التي تبث الحياة في الحدث عامًا بعد آخر، وانطلاقًا من تطوير التجربة الشاملة للحدث، كان هدفنا الدائم تقديم عطلة نهاية أسبوع متكاملة وغامرة ترحب بالجميع، من خلال تقديم أفضل العروض الترفيهية الحية، ومناطق المشجعين التفاعلية، والأجواء الاستثنائية التي تجعل من مدينة جدة وجهة فريدة لعشاق الفورمولا 1، ونثمّن شراكتنا المستمرة مع الفورمولا 1 ودعمها، الذي أتاح لنا رفع سقف التوقعات لما يمكن أن يكون عليه سباق الجائزة الكبرى”.
يذكر أن بعد خمسة سباقات حافلة بالحماس والتشويق، رسّخت جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 مكانتها كأحد أكثر سباقات الفورمولا 1 تشويقًا على الروزنامة العالمية، فيما تواصل حلبة كورنيش جدة الحفاظ على مكانتها أسرعَ حلبة شوارع في العالم، بمتوسط سرعة يبلغ 252 كلم/ساعة، ويقضي السائقون 79% من زمن اللفة بأقصى سرعة.
ويُعد موسم 2026 موسمًا مفصليًا في تاريخ الفورمولا 1، مع تقديم سيارات جديدة كليًا مصممة لسباقات أكثر تقاربًا وتشويقًا، إلى جانب انضمام فريق كاديلاك ليصبح الفريق الحادي عشر في البطولة، والظهور المنتظر لفريق أودي، فيما تستقبل جدة بطلًا عالميًا جديدًا، حيث يدافع بطل العالم لاندو نوريس عن لقبه أمام بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، وزميله أوسكار بياستري.
كما تعود بطولة أكاديمية F1، التي تواصل إبراز الجيل القادم من المواهب النسائية في سباقات المحركات، فيما يمكن للجماهير التطلع مجددًا إلى برنامج موسيقي عالمي المستوى، سيتم الإعلان عن نجومه قريبًا
وتُقام جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، التي أصبحت خلال فترة وجيزة واحدة من أبرز السباقات الليلية في روزنامة الفورمولا 1، لما تجمعه من سباقات عالية السرعة، وبرنامج شامل ومتكامل لتجربة الجماهير، والعروض الترفيهية الحية.
ومنذ انطلاقتها الأولى في ديسمبر 2021م، اكتسبت الجائزة شهرة واسعة بفضل فعالياتها المصاحبة خارج الحلبة إلى جانب المنافسات الرياضية داخلها، إذ شهدت النسخ السابقة مشاركة نخبة من نجوم الغناء العالميين، من بينهم جاستن بيبر، وكريس براون، وترافيس سكوت، وفرقة “سويدش هاوس مافيا”، وأليشيا كيز، وجينيفر لوبيز، وأشر، الذين قدموا عروضهم على المسرح الرئيس في حلبة كورنيش جدة عقب ختام السباقات، ومن المنتظر أن يشهد سباق عام 2026 برنامجًا ترفيهيًا عالمي المستوى، بما يعزّز مكانة جدة وجهةً رائدةً للرياضة والترفيه.
وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادته بهذا التتويج، قائلًا: “تمثل هذه الجائزة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والتعاون والرؤية المشتركة من جميع القائمين على جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، بدءًا من فرق العمل على الأرض وصولًا إلى الجماهير التي تبث الحياة في الحدث عامًا بعد آخر، وانطلاقًا من تطوير التجربة الشاملة للحدث، كان هدفنا الدائم تقديم عطلة نهاية أسبوع متكاملة وغامرة ترحب بالجميع، من خلال تقديم أفضل العروض الترفيهية الحية، ومناطق المشجعين التفاعلية، والأجواء الاستثنائية التي تجعل من مدينة جدة وجهة فريدة لعشاق الفورمولا 1، ونثمّن شراكتنا المستمرة مع الفورمولا 1 ودعمها، الذي أتاح لنا رفع سقف التوقعات لما يمكن أن يكون عليه سباق الجائزة الكبرى”.
يذكر أن بعد خمسة سباقات حافلة بالحماس والتشويق، رسّخت جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 مكانتها كأحد أكثر سباقات الفورمولا 1 تشويقًا على الروزنامة العالمية، فيما تواصل حلبة كورنيش جدة الحفاظ على مكانتها أسرعَ حلبة شوارع في العالم، بمتوسط سرعة يبلغ 252 كلم/ساعة، ويقضي السائقون 79% من زمن اللفة بأقصى سرعة.
ويُعد موسم 2026 موسمًا مفصليًا في تاريخ الفورمولا 1، مع تقديم سيارات جديدة كليًا مصممة لسباقات أكثر تقاربًا وتشويقًا، إلى جانب انضمام فريق كاديلاك ليصبح الفريق الحادي عشر في البطولة، والظهور المنتظر لفريق أودي، فيما تستقبل جدة بطلًا عالميًا جديدًا، حيث يدافع بطل العالم لاندو نوريس عن لقبه أمام بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، وزميله أوسكار بياستري.
كما تعود بطولة أكاديمية F1، التي تواصل إبراز الجيل القادم من المواهب النسائية في سباقات المحركات، فيما يمكن للجماهير التطلع مجددًا إلى برنامج موسيقي عالمي المستوى، سيتم الإعلان عن نجومه قريبًا