تشيلسى يقصى نابولى من دورى أبطال أوروبا

البلاد (جدة)

حقق فريقتشيلسي فوزًا مثيرًا على مضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري ابطال اوروبا 2025-2026.

سجل أهداف اللقاء كل من إينزو فيرنانديز في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وجواو بيدرو في الدقيقتين 61 و82 لصالح تشيلسي، بينما أحرز هدفي نابولي كل من أنطونيو فيرجارا في الدقيقة 33 وراسموس هويلوند في الدقيقة 43.

بهذه النتيجة، رفع البلوز رصيدهم إلى 16 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب مرحلة الدوري، ويضمن التأهل المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، دون الحاجة لخوض ملحق ثمن النهائي.

نابولي يودع

في المقابل، تجمد رصيد نابولي عند 8 نقاط في المركز الـ30، ليودع منافسات دوري أبطال أوروبا رسميًا، وينتقل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

نظام التأهل في أبطال أوروبا

ويتأهل أول 8 فرق في ترتيب مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين مواجهات الملحق بنظام الذهاب والإياب، من أجل حجز المقاعد الثمانية المتبقية في ثمن النهائي.