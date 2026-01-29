تركي آل الشيخ يدعم المصارع السعودي بدر سحلي

“فهد طويق” أول سعودي ينضم إلى WWE في فئة الوزن الثقيل

البلاد (جدة)

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على تقديم دعمه وتشجيعه للمصارع السعودي بدر سحلي الملقب بـ”فهد طويق”، بعدما أصبح أول مصارع سعودي ينضم إلى منافسات WWE.

وقال فهد في فيديو تعريفي عنه نشره آل الشيخ عبر حسابه على منصة “إكس”: “أنا فهد طويق، أول سعودي ينضم إلى WWE في فئة الوزن الثقيل الفائق، وأطمح إلى تغيير العالم، وستكون WWE هي منصتي لتحقيق ذلك”.

وأضاف: “جئت من شمال المملكة، من مدينة نيوم، لأني بطل في مصارعة الذراعين ورفع الأثقال، والتحقت بمركز الأداء، وهو أعلى وأهم مكان لمن يسعى لأن يصبح مصارعًا محترفًا، حيث يُحسب العمل بدقة وتكون الجاهزية للمواجهة حاضرة دائمًا، وبلغتي وتراثي الأصيل، أسعى لرفع اسم بلادي عاليًا، وسأحقق ذلك من خلال WWE”.

ومن المنتظر أن يشارك فهد طويق في منافسات Royal Rumble التي ستقام في الرياض، في خطوة تمثل نقلة كبيرة للمصارع السعودي، وحضورًا جديدًا لبطل سعودي على واحدة من أضخم منصات الترفيه الرياضي في العالم.

وظهر بدر سحلي في الفيديو وهو يتدرب بقوة على حلبات WWE مع خبراء في عالم المصارعة قبل الدخول لهذا العالم الجديد، حيث تقتصر بطولاته على مصارعة الذراعين أو رفع الأثقال.

وسيقام عرض “سماك داون” يوم غد الجمعة 30 يناير، وبعد 24 ساعة يقام عرض “رويال رامبل” في الرياض ولأول مرة خارج أمريكا الشمالية، إذ بإمكان الجمهور حضور فعاليتين متتاليتين من عروض WWE.

وتم الإعلان عن 3 نزالات أساسية ضمن عرض 2026 Royal Rumble ؛ أولها نزال الرويال رامبل للرجال وسيكون النزال الثاني مخصصا للسيدات، بمشاركة 30 مصارعًا ومصارعة في كل نزال، حيث يحصل الفائزان على فرصة لمواجهة أحد أبطال العالم في عرض راسلمينيا 42، أما عن النزال الثالث فيتمثل في مواجهة على لقب WWE.