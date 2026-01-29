تأهل برشلونة ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي مباشرة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

لحقت أندية برشلونة الإسباني وسبورتنج لشبونة البرتغالي والرباعي الإنجليزي ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي بكل من آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في التأهل المباشر لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بإنهاء مرحلة الدوري ضمن أول ثمانية أندية في جدول الترتيب.
وأنهى آرسنال مرحلة الدوري في الصدارة محققًا العلامة الكاملة برصيد (24) نقطة من (8) انتصارات متتالية، وذلك بعد الفوز على كايرات ألماتي الكازاخي اليوم، بنتيجة (3 – 2).
وفي المركز الثاني، جاء بايرن ميونخ برصيد 21 نقطة، وذلك بعد الفوز (2 – 1) خارج ملعبه على آيندهوفن الهولندي.
وارتقى ليفربول للمركز الثالث برصيد (18) نقطة بفوز كاسح على ضيفه كاراباج الأذربيجاني بنتيجة (6 – 0)، يليه منافسه المحلي توتنهام هوتسبير في المركز الرابع برصيد (17) نقطة بعد فوز ثمين خارج ملعبه على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة (2 – 0).
وتساوت أربعة أندية برصيد (16) نقطة، حيث تفوق برشلونة بفارق الأهداف بوجوده في المركز الخامس بعد الفوز (4 – 1) على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي، يليه تشيلسي سادسًا بعد فوز ثمين خارج ملعبه على نابولي الإيطالي بنتيجة (3 – 2).
وقفز سبورتنج لشبونة للمركز السابع برصيد (16) نقطة أيضًا بفوز ثمين خارج ملعبه على أتلتيك بلباو الإسباني بنتيجة (3 – 2)، بينما حجز مانشستر سيتي آخر بطاقات التأهل المباشر بحلوله في المركز الثامن بعد الفوز على جالطة سراي التركي (2 – 0)، لتفرض الأندية الإنجليزية نفسها بقوة بانتزاع (5) من أصل (8) بطاقات للتأهل المباشر.
