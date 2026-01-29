النفط عند أعلى مستوى في 4 أشهر

البلاد (الرياض)

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي اليوم (الخميس)، إلى أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر الماضي، مع تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما عسكريا على إيران، أحد أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات من المنطقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، أو 0.73%، لتصل إلى 68.9 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا، أو 0.92% إلى 63.79 دولار ‌للبرميل، وارتفع كلا ‌الخامين بنحو 5% منذ ‌26 ⁠يناير الجاري، ‌وبلغا أعلى مستوى لهما منذ 29 سبتمبر.

وترتفع الأسعار مع زيادة الضغط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لإنهاء برنامجها النووي، وذلك بتهديدات بشن ضربات عسكرية وبوصول سفن حربية أمريكية إلى المنطقة، حيث إن إيران هي رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بإنتاج يبلغ ⁠3.2 مليون برميل يوميا.

وقال محللون في سيتي في مذكرة أمس (‌الأربعاء)، أن احتمال تعرض إيران للقصف ‍أدى إلى تصاعد العلاوة الجيوسياسية ‍لأسعار النفط 3 إلى 4 دولارات للبرميل، موضحين أن المزيد ‍من التصعيد الجيوسياسي قد يدفع أسعار برنت للارتفاع إلى 72 دولارا للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إذ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات النفط هبطت 2.3 مليون برميل إلى ⁠423.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يناير.

وبشكل عام، قال محللو سيتي إن أسعار النفط قد تظل مرتفعة بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والقيود الأمريكية على مشتريات ‌النفط الروسي واستمرار الصين في الشراء حتى مع دخول الأسواق العام الجديد متوقعة فائضا كبيرا في الإمدادات.