القادسية يتعادل مع الهلال ويشعل صراع المقدمة في روشن

صحيفة البلاد      29 يناير 2026

البلاد (جدة)

حسم التعادل بهدفين لكل فريق مواجهة  القادسية والهلال، في القمة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لحساب الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

لعب كاستيلز حارس القادسية دورًا كبيرًا في  الزود عن مرماه، وأنقذ ركلة الجزاء التي سددها سالم الدوسري ببراعة.

التعادل أشعل صراع الصدارة المثير، بعدما رفع القادسيةرصيده إلى 40 نقطة، ليقفز إلى المركز الثالث مؤقتًا، فيما اهتزت القمة بشدة تحت أقدام الهلال بعدما حرّك عداد النقاط إلى الرقم 46، بفارق 3 نقاط فقط أمام المطارد الأهلي.

