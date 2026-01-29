الرئيسية
الشباب يتنفس الصعداء برباعية الحزم
الرياضة

الشباب يتنفس الصعداء برباعية الحزم

صحيفة البلاد      29 يناير 2026

البلاد (جدة)

حقق نادي الشباب فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف دون رد على نظيره الحزم في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر دوري روشن.

وكان الشوط الأول بين الحزم والشباب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ونجح الشباب في تسجيل رباعية في الشوط الثاني حملت توقع كل من كارلوس جونيور “هاتريك” في الدقائق 51 و 65 و89، وجوش براونهيل من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من عمر المباراة. ولعب الحزم بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سعود الراشد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 39.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى 16 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن. في المقابل جمدت الخسارة رصيد الحزم عند 20 نقطة ليحتل المرتبة الثانية عشرة.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

