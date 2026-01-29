الشباب يتنفس الصعداء برباعية الحزم

البلاد (جدة)

حقق نادي الشباب فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف دون رد على نظيره الحزم في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر دوري روشن.

وكان الشوط الأول بين الحزم والشباب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ونجح الشباب في تسجيل رباعية في الشوط الثاني حملت توقع كل من كارلوس جونيور “هاتريك” في الدقائق 51 و 65 و89، وجوش براونهيل من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من عمر المباراة. ولعب الحزم بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سعود الراشد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 39.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى 16 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن. في المقابل جمدت الخسارة رصيد الحزم عند 20 نقطة ليحتل المرتبة الثانية عشرة.