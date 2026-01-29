الراجحي والعطية.. صراع متجدد على لقب رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026

البلاد (حائل)
يشهد رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 واحدة من أبرز مواجهاته المرتقبة بمشاركة بطلي الراليات السعودي يزيد الراجحي والقطري ناصر العطية، في صراع متجدد يُنتظر أن يضفي مستويات عالية من الإثارة والندية على منافسات الرالي، مع تحوّل صحراء حائل إلى مسرحٍ لمواجهة بين اسمين بارزين في سجل بطولات الراليات العالمية.
تأتي هذه المواجهة في توقيت لافت عقب تتويج يزيد الراجحي بلقب رالي داكار 2025، مؤكدًا تطور مستواه الفني وخبرته الكبيرة في الراليات الصحراوية، فيما يدخل ناصر العطية منافسات رالي حائل بعد تحقيقه لقب رالي داكار 2026، مواصلًا حضوره القوي كأحد أكثر السائقين تتويجًا على الساحة الدولية.
ويمتلك الراجحي سجلًا مميزًا في رالي حائل، حيث تُوِّج بلقب البطولة ثماني مرات، ليُعد أكثر السائقين فوزًا بها، في حين حقق ناصر العطية اللقب خمس مرات، ما يفتح باب التساؤلات حول هوية بطل نسخة 2026، بين إمكانية تعزيز الراجحي رقمه القياسي، أو إضافة العطية لقبًا جديدًا إلى سجله، أو بروز بطل جديد يفرض حضوره في المنافسة.
ومن المنتظر أن تشهد المواجهة بين الراجحي والعطية تنافسًا قويًا في ظل تقارب الجاهزية الفنية والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الطرفان، إضافة إلى قدرتهما على التعامل مع طبيعة المسارات الصحراوية والتحديات التي تفرضها مراحل الرالي.
يُذكر أن رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 يُقام بتنظيم من هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، وإمارة منطقة حائل، وأمانة منطقة حائل، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.
