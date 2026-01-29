“الداخلية” تسهم بضبط معمل لتصنيع المخدرات في لبنان

البلاد (جدة)

ساهمت وزارة الداخلية في نجاح الجهات اللبنانية المختصة بضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة؛ تمثلت في مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، و870 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وكذلك 4.6 ألف كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، ومواد تستخدم سلائف في تصنيع المخدرات.

ونوه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن شلهوب، بأن ذلك جاء في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في الجمهورية اللبنانية.

ولفت إلى التعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في الجمهورية اللبنانية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.