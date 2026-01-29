اتحاد السيارات والدراجات النارية يعقد اجتماعه الأول مع المشاركين في “رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026”

البلاد (حائل)
عقد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بـ”رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026″، الذي تنظمه هيئة تطوير منطقة حائل، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ووزارة الرياضة، وإمارة منطقة حائل، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي، وذلك بحضور نخبة من السائقين والمتسابقين، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.
ورأس المؤتمر المدير الفني للرالي في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سامر حجازي، الذي رحّب بالمشاركين من السائقين والملاحين، مؤكدًا أهمية رالي حائل بوصفه أحد أبرز الراليات الصحراوية في المنطقة، وما يعكسه من تطور كبير تشهده رياضة الراليات في المملكة.
وأكَّد بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، أن بداياته في الراليات الصحراوية كانت من خلال رالي حائل الدولي، مبينًا أن هذا الرالي كان له دور كبير في مسيرته الرياضية ونجاحه في رالي داكار، الذي تُوّج فيه بلقب عام 2025، معربًا عن تطلعه لتحقيق الفوز في رالي حائل 2026، وحصد لقبه التاسع على أرض حائل.
من جانبه، عبّر بطل الراليات القطري ناصر العطية عن شكره للجميع على تهنئتهم له بمناسبة فوزه بلقب رالي داكار 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد فوزًا للعرب كافة، وليس لدولة قطر فقط، مشيرًا إلى جاهزيته التامة للمشاركة في رالي حائل وتحقيق المركز الأول، كما قدّم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على دعمه وتحفيزه المستمر.
وأوضح البطل السعودي ياسر سعيدان، أن مشاركته في نسخ رالي حائل السابقة مكّنته من ملاحظة التطور الكبير في الجوانب التنظيمية ومسارات السباق مقارنة بالنسخ الماضية.
وأبدت المتسابقة السعودية مشاعل الهويش سعادتها بالمشاركة في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، مؤكدة أن مشاركتها الأولى في رالي جميل كانت نقطة انطلاقها الحقيقية في عالم السباقات الصحراوية.
من جهته، هنّأ الدراج الإماراتي محمد البلوشي، الفائز ببطولة العالم للدراجات النارية باها ثلاث مرات، ناصر العطية بمناسبة فوزه برالي داكار، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد فوزًا للعرب جميعًا، مشيرًا إلى أن رالي حائل الدولي يُمثل بوابة مهمة لتحقيق لقب كأس العالم للدراجات النارية باها، وأن استمرارية الرالي لأكثر من عشرين عامًا تعكس مكانته وقوة حضوره وشعبيته الواس