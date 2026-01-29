إعلان أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى في “إبداع 2026”

كشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) عن أسماء الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى لمعرض إبداع للعلوم والهندسة، في ختام منافسات النسخة الـ16 للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2026”.

وجرى إعلان أسماء الطلبة الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى والمرشحة مشاريعهم لتمثيل الوطن في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2026” وغيرها من المسابقات الدولية، بعد خوض غمار أكبر منافسة علمية على مستوى المملكة والعالم.

وتوّج بالمركز الأول في مسار البيئة المستدامة وتوريد الاحتياجات الأساسية، لانا يحي محمد نوري، التي حصلت أيضًا على لقب “نجم إبداع”، وفاز بالمركز الثاني زينب محمد بن عبدالله العيثان، وفاطمة حسين بن أحمد المقرن، وجاء في المركز الثالث، فيصل سامي عبدالله السعيد، ويارا فالح بن محمد الحترشي الشهراني، ولمار هاشم محمد الحبشي، وحل في المركز الرابع، الجوهرة فيصل فهد بن زرعه، وعمران عمر بن عبدالحميد التركستاني، ولين محمود محمد النابلسي، ومريم نضال عبدرب الرسول حبيل.

84 طالبًا وطالبة يحصدون الجوائز الخاصة بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

كما فاز أيضاً رضا هاني ابن محمد العبدي، وفارس أحمد بن علي الجعفر، وحصل على المركز الخامس، جوليانا بديع بن علي العبدرب الرضاء، وشيماء صلاح الدين محمود الكتاتني، ومنيرة سليمان بن حمد الرومي، ويارا يوسف بن عبدالله القاضي، وعلياء علي زيد بشيري، ومحمد ناصر فايز المانع الأسمري، وعبدالرحمن باسم ابن طارق جمال، ودالين بدر بن عبدالقادر قدير.

فيما توج بالمركز الأول في مسار اقتصاديات المستقبل، محمد مصطفى بن محمد القريني، وفاز بالمركز الثاني، ريلام محمد بن عبدالله المطوع، ولانا وسيم محمد العقاد، وجاء في المركز الثالث، عبدالله هاشم بن طاهر الناصر، وفيصل سعد حمد العبداللطيف، ولمار باسم ابن حسن باحكيم، وحصل على المركز الرابع، مشاري بدر بن محمد الذيباني، وناصر عبدالعزيز محمد السديس، وعبدالعزيز بدر معيوض الجعيد، وفهد عبدالله فهد العبدالكريم المعمر، وحل في المركز الخامس، أنس طلال عبدالله ملوش، ويوسف إبراهيم فيصل بسيوني، ولارا خالد حسن التميمي، وجاد دانيال محمد الغزاوي.

وحصد المركز الأول في مسار الريادة في الطاقة والصناعة، جمانة طلال بن محمد بلال، وحل ثانيًا، جنا إبراهيم فرحان الدوسري، وفيصل يوسف عبدالله الحنطي، وفاز بالمركز الثالث، يارا عبدالمجيد بن عبدالرحمن أبابطين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان، ونور فيصل خضر العرجان العطوي، وحقق المركز الرابع، لاتين حسين بن علي الغامدي، وفاطمة محمد بن عيسى السليم، ومودة توفيق عبده عوض، وخالد أمجد بكر حناوي، وحصل على المركز الخامس، فارس إبراهيم بن محمد بن جردان، وعبدالله أحمد توفيق الرشيد، ونواف محمود بن سالم البراهيم، ولانا عبدالله أحمد إبراهيم أبوطالب، وشهد مسفر ابن أحمد الغامدي، وعبدالعزيز وليد عمر المقرن.

بينما فاز بالمركز الأول في مسار صحة الإنسان، مازن محمد أمير أحمد مازن مراد، وحل ثانيًا، تميم إبراهيم بن جمال الدين خان، ولمار هاني خيري الآغا، وفاز بالمركز الثالث، جوان ريان بن غازي هندي، وصالح أحمد صالح الزيداني الشهري، وحسن حمزة ابن محمد سلطان، وجاء في المركز الرابع، دانة سالم زيد الطويلعي العنزي، ونور باسم بن أحمد آل معتوق، وسارة مروان ناصر العمران، وسارة محمد عبدالقدوس أبو السمح، وجنى إيهاب إسماعيل هرساني، وحصل على المركز الخامس، جنين مسلي بن محمد القحطاني، ورولا عبدالعزيز بن عبدالله العريني، والفيصل ماجد ابن فيصل الغريبي، وجمانة بندر ابن زايد الزايدي، وتالة هشام نبيل أولياء، وجمانة أحمد علي العمودي، ويوسف فريد بن يوسف الخلاوي.

كانت “موهبة” قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم فوز 84 طالبًا وطالبة بالجوائز الخاصة بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2026″، التي قدمتها 12 وزارة وهيئة ومؤسسة وطنية ودولية رائدة لأصحاب المشاريع المتميزة من المشاركين في معرض إبداع للعلوم والهندسة، منها 59 جائزة محلية، و25 جائزة دولية.