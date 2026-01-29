أمير منطقة حائل يُطلق شارة بدء انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2026

البلاد (حائل)
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2026م، اليوم, شارة بدء انطلاق سباق الرالي في عامه الـ(21)، الذي يُمثّل كأس العالم باها (FIA)، وكأس الشرق الأوسط باها (FIA)، وكأس العالم باها (FIM)، وكأس آسيا باها (FIM)، إلى جانب الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للباها.
جاء ذلك خلال رعاية سموه الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة في مركز المغواة بحائل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، ومدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عمر بن عبدالله العبدالجبار، وعددٍ من المسؤولين، ورؤساء الجهات المشاركة، وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة.
وخلال الحفل المقام بهذه المناسبة ألقى سمو الأمير خالد بن سلطان بن فيصل كلمة رحب خلالها بالسائقين الدوليين والمحليين والفرق المشاركة في هذا الرالي بمختلف فئاتها، مبينًا أن رالي حائل تويوتا الدولي يُعد أحد أبرز الأحداث الرياضية في المملكة، لما يتمتع به من تاريخ عريق وتنظيم احترافي، أسهم في ترسيخ مكانته منصة رياضية وسياحية واقتصادية، تجمع نخبة من المتسابقين المحليين والدوليين، وتستعرض تنوع التضاريس الطبيعية التي تزخر بها المملكة، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا الرالي يأتي ضمن جهود تطوير رياضة المحركات، وامتدادًا للدعم غير المحدود الذي تحظى به الرياضة في المملكة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من حضور المملكة على الساحة الرياضية العالمية.
وأشاد سموه بالتعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذي كان له بالغ الأثر في نجاح هذا الحدث، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير هذه الرياضة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص نوعية للشباب، مرحبًا بجميع المشاركين والضيوف القادمين من داخل المملكة وخارجها، متمنيًا لهم التوفيق، ومنافسات آمنة ومميزة، وأن يحظى الجميع بتجربة رياضية فريدة في منطقة حائل.
إثر ذلك قُدِّم عرض مرئي عن شخصية الرالي، ثم تسلم سموه درع شخصية رالي حائل الدولي “جبل أجا” قدمه لسموه المشرف العام على رالي حائل تويوتا باها الدولي 2026 الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر العبدالجبار.
وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة حائل شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في تنظيم الرالي، إضافة إلى وكالة الأنباء السعودية (واس)، ثم أعلن سموه رسميًا انطلاق رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026م، واستعرضت أمام سموه مركبات السباق المشاركة على ساحة المغواة.
ونوه سمو أمير حائل بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لرياضة المحركات في المملكة مما جعلها تحقق قفزات لمراحل متطورة متقدمة إقليميًا ودوليًا، بمتابعة سمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وأكد سموه أن رالي حائل تويوتا الدولي في نسخته الحادية والعشرين، يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز أحداث رياضة المحركات على المستويين الإقليمي والدولي، لما شهده عبر نسخه المتعاقبة من تطور نوعي في التنظيم، وارتفاع في مستوى المشاركة، حتى بات اليوم نموذجًا وطنيًا ناجحًا يُجسد ما وصلت إليه المملكة من احترافية عالية في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، بفضل تراكم الخبرات، والعمل المؤسسي المتكامل، والتنسيق المستمر بين الجهات المنظمة والأمنية، وبمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي.
وأشار إلى أن تميّز النسخة الحالية من الرالي يأتي من كونها تجمع عددًا من أهم البطولات العالمية والقارية، حيث تستضيف كأس العالم للباها للسيارات (FIA)، وكأس الشرق الأوسط للباها (FIA)، إلى جانب كأس العالم للباها للدراجات النارية (FIM)، وكأس آسيا للباها (FIM)، فضلًا عن كونها الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للباها، بما يعزز من مكانة الرالي على خارطة المنافسات الدولية، ويرفع من مستوى التنافس الفني والمشاركة العالمية.
وبين الأمير عبدالعزيز بن سعد أن رالي حائل يجسد قصة نجاح انطلقت من المنطقة قبل أكثر من عقدين، واستمرت بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبجهود أبناء حائل، حتى أصبح منصة عالمية لرياضة المحركات ومحفزًا للحراك الرياضي والسياحي والاقتصادي، مؤكدًا أن وجود الرالي ضمن روزنامة البطولات العالمية يضاعف من انعكاساته الإيجابية، ويعزز من حضور حائل كوجهة سياحية ورياضية دولية تستقبل أبطال الراليات وضيوفها من مختلف دول العالم.
واختتم سموه بالتطلع إلى تحقيق الرالي لنجاح متميز على المستويين التنظيمي والفني، متمنيًا لجميع المشاركين السلامة والوصول الآمن إلى خط النهاية، وتقديم مستويات تنافسية تليق بمكانة المملكة وريادتها في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.
وزار سمو أمير منطقة حائل مركز العمليات الأمنية للرالي ونقطة أمن المغواة، واطلع على خطط الجهات الأمنية المشاركة واستعداداتها لتأمين مراحل السباق، مشيدًا بدورهم المحوري في إنجاح الرالي وضمان سلامة المشاركين والجماهير.
عقب ذلك انطلقت المرحلة الاستعراضية الخاصة من منطقة “قرين عنز” البالغ مسافتها 6 كيلومترات المرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، التي يتم من خلالها تحديد مراكز الانطلاق لأول عشرة متسابقين في المرحلة الأولى إيذانًا ببدء منافسات رالي حائل تويوتا الدولي2026.
