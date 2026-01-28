NHC تُوقّع مذكرة تعاون مع وزارة الرياضة لتعزيز الاستثمار الرياضي

البلاد (الرياض)
وقّعت NHC مذكرة تعاون مع وزارة الرياضة، وذلك على هامش منتدى مستقبل العقار 2026؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تهيئة المرافق والمنشآت الرياضية للاستثمار الرياضي، وإقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية في الوجهات العمرانية التابعة لـ NHC.
ومثَّل الاتفاقية من جانب NHC نائب الرئيس للخدمات المشتركة يزيد النفيسة، فيما وقّعها من جانب وزارة الرياضة وكيل وزارة الرياضة للمنشآت الرياضية المهندس ثامر باسنبل.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم الاستثمار بالقطاع الرياضي، وتعزيز الاستفادة من المرافق والمنشآت الرياضية، بما يسهم في رفع مستوى ممارسة الأنشطة الرياضية، واستضافة الفعاليات المتنوعة؛ لإيجاد بيئات عمرانية متكاملة ترتقي بجودة الحياة، وتنعكس إيجابًا على صحة المجتمع ورفاهيته
