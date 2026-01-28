الأولى

ولي العهد للرئيس الإيراني: السعودية تدعم الحل بالحوار

صحيفة البلاد      28 يناير 2026

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا أمس (الثلاثاء) من الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي بداية الاتصال أوضح الرئيس الإيراني مستجدات الأوضاع في إيران، واستعرض جهود الحكومة الإيرانية في هذا الشأن، كما استعرض فخامته مستجدات المباحثات بشأن الملف النووي. من جانبه، أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- خلال الاتصال على موقف المملكة في احترام سيادة الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وأن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها، أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو أي هجمات من أي جهة كانت؛ بغض النظر عن وجهتها. كما أكد سموه دعم المملكة لأي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار؛ بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جهته، أعرب الرئيس الإيراني عن شكره للمملكة على موقفها الثابت في احترام سيادة الجمهورية الإيرانية الإسلامية وسلامة أراضيها، وتقديره للدور الذي يقوم به سمو ولي العهد من جهود ومساع؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

