وسط توتر في عين العرب وتصعيد إسرائيلي.. بيان أمريكي – أوروبي يدعو لوقف النار بسوريا

البلاد (دمشق)

رحّب بيان أمريكي – بريطاني أوروبي بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم ببنوده والعمل سريعاً للتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، بما يسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين.

وأكد البيان المشترك ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية السكان المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة تضمن وصول المساعدات دون عوائق، مشدداً على أهمية استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، بهدف دمج قوات سوريا الديمقراطية سلمياً ضمن مؤسسات الدولة السورية، استناداً إلى اتفاق 18 كانون الثاني.

كما شدد البيان على مواصلة الجهود الدولية المشتركة لمكافحة تنظيم داعش، محذراً من أي فراغ أمني قد ينشأ داخل مراكز احتجاز عناصر التنظيم، لما يمثله ذلك من تهديد للاستقرار الإقليمي والدولي.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط عدة طائرات مسيّرة وانتحارية قالت إن قوات سوريا الديمقراطية استخدمتها لاستهداف طرقات ومنازل المدنيين في محيط مدينة عين العرب بريف حلب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الطرفين، السبت الماضي، تمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً، بعد أسابيع من المواجهات العنيفة، بضغط من الولايات المتحدة، وفي ظل تغيّرات ميدانية شملت انسحاب “قسد” من محافظتي الرقة ودير الزور، مقابل تقدم القوات الحكومية، التي باتت على مشارف عين العرب قرب الحدود التركية، وسط اتهامات بفرض حصار على المدينة.

بالتوازي مع التوتر شمال البلاد، أفادت تقارير سورية بأن الطيران الإسرائيلي نفّذ، الثلاثاء، عملية رش مواد مجهولة على مساحات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت وكالة “سانا” أن طائرة إسرائيلية استهدفت أراضي غرب مزرعة أبو مذراة وقرية الحانوت، في تكرار لحادثة مشابهة وقعت قبل يومين وشملت مناطق حرجية وحقولاً ومراعٍ في قرى وبلدات عدة بالمحافظة.

وأوضحت الوكالة أن مديريتَي الزراعة والبيئة في القنيطرة قامتا بأخذ عينات من الأراضي المستهدفة لفحصها، مع توجيه تحذيرات للمزارعين وأصحاب المواشي بعدم الاقتراب أو الرعي في تلك المناطق إلى حين صدور نتائج التحاليل.

واتهمت دمشق إسرائيل بمواصلة خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغلات والاعتداءات في الجنوب السوري، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وردع هذه الممارسات، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة.