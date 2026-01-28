“هيئة الترفيه” توقع مذكرة تفاهم مع “الموارد البشرية” لتفعيل وتنظيم العمل الحر

البلاد (الرياض)
وقّعت الهيئة العامة للترفيه (GEA) ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل وتنظيم العمل الحر في قطاع الترفيه، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل (lobal Labor Market Conference – GLMC)، الذي تستضيف نسخته الثالثة العاصمة الرياض.
ومثل الهيئة في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والشؤون الإدارية عبدالعزيز بن محمد الحميد، ومن جانب وزارة الموارد البشرية وكيل الوزارة للتوطين حاتم بن صالح البلاع.
تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والإجرائية للعمل الحر، وذلك مع طبيعة قطاع الترفيه الذي يشهد نموًا متسارعًا وتوسعًا في الفرص الوظيفية المرتبطة بالفعاليات والمواسم والأنشطة الترفيهية المتنوعة.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين ممارسي العمل الحر من الكفاءات الوطنية، وفتح آفاق أوسع لمشاركتهم في منظومة قطاع الترفيه، من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين في القطاع والشركات، وتعزيز استقرارهم المهني، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات واحترافية الأداء في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الحميد أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو دعم منظومة العمل الحر في قطاع الترفيه، مشيرًا إلى أنها ستسهم في استقطاب وتمكين المواهب الوطنية، وتوسيع قاعدة الفرص الوظيفية، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات الواعدة.
وتعكس هذه المذكرة التزام الجهتين بتعزيز الابتكار في سياسات سوق العمل، ودعم التحول نحو أنماط عمل حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسخ جاذبية القطاع للمواهب والإسهام في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الترفي.