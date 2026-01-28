نائب أمير حائل: رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 يتزامن مع الحراك الشتوي ويعكس دعم القيادة للمنطقة

البلاد (حائل)
أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، أن رالي باها حائل تويوتا الدولي لعام 2026م، بسباقاته وفئاته المتعددة وفعالياته المصاحبة، يأتي تزامنًا مع موسم الشتاء والحراك الذي تشهده منطقة حائل هذا العام، بدعم من القيادة الحكيمة -أيدها الله- ومتابعة من سمو أمير منطقة حائل.
وأشار سموه إلى الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن فيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهيئة تطوير منطقة حائل، إلى جانب الجهات الأمنية والحكومية، خلال إقامة الرالي وفعالياته المصاحبة.
وأثنى سموه على جهود أعضاء اللجان التنظيمية، والقطاع الثالث، والقطاع الخاص، والرعاة، والجهات الإعلامية، داعيًا الله العلي القدير أن يوفق الجميع، وأن يكتب السلامة لجميع المتسابقين