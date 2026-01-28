“موسم الرياض” يستضيف “سنيكر كون السعودية 2026”

البلاد (الرياض)
استضاف “موسم الرياض” فعالية “سنيكر كون السعودية 2026″، في منطقة “كول أرينا بوليفارد سيتي”، بتجربة موسعة تجمع بين الإبداع، والتفاعل، إذ يعد الحدث الأبرز عالميًا لعشّاق الأحذية الرياضية وثقافة الموضة.
وتُعد “سنيكر كون” فعالية عالمية انطلقت منذ عام 2009، وجرى تنظيمها في أكثر من 40 مدينة في مختلف أرجاء العالم، من بينها نيويورك، لندن، لوس أنجلوس، شنغهاي، سيدني، جدة، والرياض، مما يجعلها واحدة من أكثر الفعاليات انتشارًا في عالم ثقافة السنيكرز.
وتستقطب “سنيكر كون” أكثر من 5 آلاف زائر يوميًا في المدن التي تقام فيها، إلى جانب تحقيقها أكبر نسبة مبيعات يومية للبائعين المحليين، ما يعكس ثقلها التجاري وتأثيرها المباشر على العلامات المشاركة وصنّاع المحتوى ورواد الأعمال في قطاع الأزياء.
وتقدم “سنيكر كون السعودية 2026” التي تتوفر تذاكرها على منصة webook، تجربة متكاملة تضم أكبر سوق متخصص بالأحذية الرياضية، يتيح للزوار بيع وشراء وتبادل الأحذية الأكثر طلبًا عالميًا، إلى جانب مشاركة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجالات الملابس، والإكسسوارات، والحقائب، وأسلوب الحياة، مع تركيز خاص على دعم العلامات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول المباشر للجمهور.
وتشمل الفعالية برنامجًا حافلًا بالأنشطة المتنوعة، يتضمن مسابقات تفاعلية أبرزها مسابقة “40-40″، وعروضًا موسيقية، وجلسات حوارية مع متحدثين ومؤثرين، ومناطق مخصصة لتقييم الأحذية، إضافة إلى عروض حية تشمل السيارات الكلاسيكية، وكرة السلة، والجداريات الفنية، في تجربة تعكس جوهر ثقافة الشارع وروحها الإبداعية.
يأتي تنظيم “سنيكر كون السعودية 2026” ضمن مستهدفات موسم الرياض الساعية إلى استقطاب الفعاليات العالمية المؤثرة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي للترفيه الشبابي، حيث تمثل الفعالية منصة للتواصل والتجارة والإلهام، تجمع عشّاق السنيكرز، من المصممين، والفنانين، والمؤثرين.