محافظ الطائف يرأس اجتماع مشروع “أداء” للتطوير الإداري

10 / شعبان / 1447 هـ      28 يناير 2026

 

البلاد (الطائف)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، اجتماع مشروع “أداء” للتطوير الإداري، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع آلية تمكين الإدارات الحكومية من تطبيق منظومة إدارة الأداء، وتنمية القدرات المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة المخرجات الإدارية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية.
واطّلع سموه خلال الاجتماع على المؤشرات والمبادرات التشغيلية لمشروع “أداء”، وما يتضمنه من مسارات تطويرية تستهدف تحسين بيئات العمل، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقافة قياس الأداء وتحقيق المستهدفات.
