جائزة بحثية وطنية لتجويد تجربة ضيوف الرحمن

البلاد (الرياض)

أعلنت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع وزارة التعليم، عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة “باحثون في خدمة ضيوف الرحم” تحت شعار”نحو ابتكار بحثي يثري تجربة الحاج والمعتمر”، امتدادًا لنجاح النسخة الأولى عام 2025، ضمن جهود تعزيز البحث العلمي التطبيقي، ودعم الابتكار في منظومة الحج والعمرة؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. تهدف الجائزة إلى تحفيز الكفاءات الوطنية وتمكين الطلاب والباحثين من تطوير حلول مبتكرة للتحديات الميدانية، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والجهات التنفيذية؛ لتحسين تجربة ضيوف الرحمن، وترسيخ مكانة المملكة عالميًا في إدارة الحشود وتقديم الخدمات.

وتستهدف الجائزة فئتين رئيسيتين: طلاب البكالوريوس والدراسات العليا داخل المملكة وخارجها، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين المستقلين ومنسوبي الجهات البحثية، وتشمل المشاركات المشاريع الفردية والجماعية والمبادرات المشتركة. تغطي الجائزة ثمانية محاور رئيسة؛ منها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتميز المجتمعي، والاستدامة البيئية، وإدارة الحشود والسلامة العامة، والخدمات الصحية والوقائية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاقتصاد والخدمات المساندة، وحوكمة البيانات والتكامل المؤسسي. وتبلغ الجوائز المالية 100 ألف ريال للمركز الأول، و75 ألف ريال للمركز الثاني في كل محور، مع ثلاث جوائز خاصة للأبحاث المستقلة؛ ليصل الإجمالي إلى 1,625,000 ريال، وتشمل دعمًا لتطوير المشاريع الفائزة وتطبيقها ميدانيًا. سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل لاحقًا، على أن تستمر فترة استقبال المشاركات حتى نهاية أغسطس 2026، وتُعلن النتائج في أكتوبر، ويُقام حفل تكريم الفائزين خلال مؤتمر ومعرض الحج في نوفمبر 2026.