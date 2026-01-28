الرياضة

“توني” يقود الأهلي لاكتساح الاتفاق برباعية

صحيفة البلادaccess_time10 / شعبان / 1447 هـ      28 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي (جدة)

تصوير (زياد القحطاني)

قاد المهاجم إيفان توني فريقه الأهلي لاكتساح ضيفه الاتفاق برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

نجح الأهلي في تحقيق الأهلي فوزه الثامن على التوالي في الدوري لأول مرة منذ الفترة ما بين مارس ومايو 2016، عندما توّج باللقب.
افتتح توني التسجيل للأهلي بعد تمريرة حاسمة رائعة من رياض محرز، الذي استلم الكرة بلمسة ساحرة قبل تمريرها للاعب الإنجليزي في الدقيقة 17.

وعاد توني ليضيف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف فالنتين أتانغانا الهدف الثالث في الدقيقة 64 بصناعة جميلة من زميله الإنجليزي. وختم توني رباعية الأهلي في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ثانية.
هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الهلال المتصدر الذي يواجه القادسية اليوم الخميس، بينما توقف رصيد الاتفاق عند 29 نقطة في المركز السابع.

توني يتصدر هدافي روشن
انتزع توني صدارة هدافي دوري روشن برصيد 18 هدفاً، بفارق هدفين عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم القادسية جوليان كينيونيس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *