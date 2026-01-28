تواصل الفحص الفني لمركبات ودراجات رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026

البلاد (حائل)
تشهد مركبات المتسابقين المشاركين في رالي حائل تويوتا الدولي 2026 لفئتي السيارات والدراجات النارية، اليوم منذ ساعات الصباح الأولى، عمليات الفحص الفني التي تُجرى في المقر المخصص من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك ضمن الاستعدادات لانطلاق منافسات مراحل الرالي.
وتواصل الفرق الفنية المختصة تنفيذ إجراءات الفحص لمختلف الفئات المعتمدة في رالي باها، التي تضم فئات السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية، لـ40 مشاركًا في المركبات الدولية، و33 مشاركًا في المركبات المحلية، و39 مشاركًا في فئة الدراجات، وفق شروط وأنظمة الاتحاد الدولي للراليات، بما يشمل التحقق من الجوانب الفنية للمركبات، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية.
ويجري الفحص الفني عبر ثلاثة مسارات مخصصة للفئة العالمية، والفئة المحلية، والدراجات النارية، حيث تشمل العمليات فحص جميع مكونات المركبات ومتطلبات السلامة، إضافة إلى مطابقة الأوزان والمعايير الفنية المعتمدة.
ومن المقرر الإعلان مساء اليوم عن نتائج الفحص الفني وأسماء المركبات والدراجات النارية التي اجتازت الفحص، تمهيدًا لاعتماد مشاركتها رسميًا في سباق الرالي.