تعادل الرياض والنجمة في روشن

10 / شعبان / 1447 هـ      28 يناير 2026

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الرياض والنجمة، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن.

في الدقيقة 20، تمكن سلطان هارون من تسجيل هدف التقدم لصالح الرياض، مستفيدًا من تمريرة متقنة من زميله توزي، ولكن لم يدم تقدم الرياض طويلًا، حيث استطاع ديفيد تيجانيتش تسجيل هدف التعادل للنجمة في الدقيقة 51، ليعيد التوازن للمباراة من جديد.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الرياض إلى 12 نقطة، محتلاً المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد االنجمة عند 5 نقاط ليظل في المركز الأخير.

 

 

 

