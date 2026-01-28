متابعات

ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب

البلاد (الرياض)
أصدر مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، قرارًا بترقية (1031) فردًا من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع المديرية.
وعبَّر اللواء القرني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه لمنسوبي الوزارة كافة بمختلف القطاعات الأمنية، مثمنًا توجيهات ومتابعة سموه لجميع أعمال ومهام مكافحة المخدرات.
وهنأ الأفراد المترقين، سائلًا المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم
